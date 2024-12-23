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Дремина Акилина Никифорова

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Дремина Акилина Никифорова
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
265-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
20.05.1900
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
крестьянка
Дата крещения
22.05.1900
Священнослужители
Священник Иоанн Одигитриевский , Диакон Алексей Ростиславов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3313
Полная запись МК
Счёт родившихся: 31 жен
Урожд. - Дремина Феодосия Николаевна
Отец - Дремин Николай Алексеев, крестьянин
Мать - Дремина Пелагия Ермиллова
Воспр. - Дремина Акилина Никифорова, крестьянка
Воспр. - Московцев (Данилочкин) Феофилакт Феодотов, крестьянин
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Источник
Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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