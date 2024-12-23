Дремина Феодосия Николаевна
Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
- ФИО
- Дремина Феодосия Николаевна
- Пол
- Ж
- Тип записи
- о рождении
- Номер в справочнике
- 265-р
- Роль персоны
- Урожд.
- Дата события
- 20.05.1900
- Приход
- Успенская церковь
- Губерния прихода
- Калужская губерния
- Уезд прихода
- Лихвинский уезд
- Место прихода
- с.Ханино
- Нас. Пункт приписки
- д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
- Дата крещения
- 22.05.1900
- Священнослужители
- Священник Иоанн Одигитриевский , Диакон Алексей Ростиславов
- Архивный код
- ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3313
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 31 жен
Урожд. - Дремина Феодосия Николаевна
Отец - Дремин Николай Алексеев, крестьянин
Мать - Дремина Пелагия Ермиллова
Воспр. - Дремина Акилина Никифорова, крестьянка
Воспр. - Московцев (Данилочкин) Феофилакт Феодотов, крестьянин
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- Индексация данных проведена Анной Дмитриевой
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