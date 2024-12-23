Суходровский Виктор Николаев
Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
- ФИО
- Суходровский Виктор Николаев
- Тип записи
- о рождении
- Номер в справочнике
- 264-р
- Роль персоны
- Воспр.
- Дата события
- 14.05.1900
- Приход
- Успенская церковь
- Губерния прихода
- Калужская губерния
- Уезд прихода
- Лихвинский уезд
- Место прихода
- с.Ханино
- Статус персоны
- обер-офицерский сын г.Тула
- Нас. Пункт приписки
- г. Тула, Тульская губ.
- Дата крещения
- 15.05.1900
- Священнослужители
- Священник Иоанн Одигитриевский , Псаломщик Михаил Соколов
- Архивный код
- ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3313
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 21 муж
Урожд. - Суходровский Константин Михайлович
Отец - Суходровский Михаил Николаев, обер-офицерский сын г.Тула (г. Тула, Тульская губ. )
Мать - Суходровская Юлия Иванова
Воспр. - Суходровская Александра Николаева, акушерка-девица Лихвинского земства
Воспр. - Суходровский Виктор Николаев, обер-офицерский сын г.Тула (г. Тула, Тульская губ. )
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