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Суходровский Константин Михайлович

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Суходровский Константин Михайлович
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
264-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
14.05.1900
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Дата крещения
15.05.1900
Священнослужители
Священник Иоанн Одигитриевский , Псаломщик Михаил Соколов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3313
Полная запись МК
Счёт родившихся: 21 муж
Урожд. - Суходровский Константин Михайлович
Отец - Суходровский Михаил Николаев, обер-офицерский сын г.Тула (г. Тула, Тульская губ. )
Мать - Суходровская Юлия Иванова
Воспр. - Суходровская Александра Николаева, акушерка-девица Лихвинского земства
Воспр. - Суходровский Виктор Николаев, обер-офицерский сын г.Тула (г. Тула, Тульская губ. )
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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