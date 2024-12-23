Булкин Василий Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБулкин Василий Яковлевич

Булкин Василий Яковлевич

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Булкин Василий Яковлевич
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
257-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
18.04.1900
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Нас. Пункт приписки
с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Дата крещения
18.04.1900
Священнослужители
Священник Иоанн Одигитриевский , Диакон Алексей Ростиславов , Псаломщик Михаил Соколов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3313
Полная запись МК
Счёт родившихся: 16 муж
Урожд. - Булкин Василий Яковлевич
Отец - Булкин Яков Феофилактов, крестьянин
Мать - Булкина Вера Григорьева
Воспр. - Киреева Агрипина , крестьянка
Воспр. - Степаничев Иван Тихонов, крестьянин
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.