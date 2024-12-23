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Барышников Петр Андреев

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Барышников Петр Андреев
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
252-р
Роль персоны
Отец
Дата события
26.03.1900
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
мещанин г.Лихвин
Нас. Пункт приписки
г. Лихвин, Калужская губ.
Дата крещения
27.02.1900
Священнослужители
Священник Иоанн Одигитриевский , Диакон Алексей Ростиславов , Псаломщик Михаил Соколов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3313
Полная запись МК
Счёт родившихся: 13 муж
Урожд. - Барышников Иоанн Петрович
Отец - Барышников Петр Андреев, мещанин г.Лихвин (г. Лихвин, Калужская губ. )
Мать - Барышникова Марья Павлова
Воспр. - Анна Михайлова, крестьянка
Воспр. - Кузнецов Иван Никитин, крестьянин
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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