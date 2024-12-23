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Сапожникова Александра Уарова

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Сапожникова Александра Уарова
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
248-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
11.03.1900
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
девица
Дата крещения
12.02.1900
Священнослужители
Священник Иоанн Одигитриевский , Псаломщик Михаил Соколов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3313
Полная запись МК
Счёт родившихся: 24 жен
Урожд. - Фомичева Матрона Федоровна
Отец - Фомичев Феодор Дометиев, крестьянин
Мать - Фомичева Параскева Иванова
Воспр. - Гуляев Егор Гаврилов, крестьянин
Воспр. - Сапожникова Александра Уарова, девица
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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