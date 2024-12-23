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Терентиев Алексей Корнилиев

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Терентиев Алексей Корнилиев
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
246-р
Роль персоны
Отец
Дата события
04.03.1900
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
мещанин г.Калуги
Нас. Пункт приписки
г. Калуга, Калужская губ.
Дата крещения
05.03.1900
Священнослужители
Священник Иоанн Одигитриевский , Диакон Алексей Ростиславов , Псаломщик Михаил Соколов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3313
Полная запись МК
Счёт родившихся: 23 жен
Урожд. - Терентиева Дария Алексеевна
Отец - Терентиев Алексей Корнилиев, мещанин г.Калуги (г. Калуга, Калужская губ. )
Мать - Терентиева Евдокия Григорьева
Воспр. - Лебедева Марья Захарова, девица-крестьянка
Воспр. - Размазнин Платон Васильев, крестьянин
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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