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Терентиева Дария Алексеевна

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Терентиева Дария Алексеевна
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
246-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
04.03.1900
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Дата крещения
05.03.1900
Священнослужители
Священник Иоанн Одигитриевский , Диакон Алексей Ростиславов , Псаломщик Михаил Соколов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3313
Полная запись МК
Счёт родившихся: 23 жен
Урожд. - Терентиева Дария Алексеевна
Отец - Терентиев Алексей Корнилиев, мещанин г.Калуги (г. Калуга, Калужская губ. )
Мать - Терентиева Евдокия Григорьева
Воспр. - Лебедева Марья Захарова, девица-крестьянка
Воспр. - Размазнин Платон Васильев, крестьянин
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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