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Денисова Александра Егоровна

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Денисова Александра Егоровна
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
245-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
03.03.1900
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Нас. Пункт приписки
с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Дата крещения
04.03.1900
Священнослужители
Священник Иоанн Одигитриевский , Диакон Алексей Ростиславов , Псаломщик Михаил Соколов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3313
Полная запись МК
Счёт родившихся: 22 жен
Урожд. - Денисова Александра Егоровна
Отец - Денисов Егор Димитриев, крестьянин
Мать - Денисова Марфа Николаева
Воспр. - Белкин Иван Егоров, крестьянин
Воспр. - Кузнецова Анна Никитина, дочь-девица крестьянка
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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