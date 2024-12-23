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Матрона Владимирова

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Матрона Владимирова
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
244-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
01.03.1900
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
крестьянка-солдатка
Дата крещения
02.03.1900
Священнослужители
Священник Иоанн Одигитриевский , Диакон Алексей Ростиславов , Псаломщик Михаил Соколов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3313
Полная запись МК
Счёт родившихся: 21 жен
Урожд. - Волкова Дария Иларионовна
Отец - Волков Иларион Феофилактов, крестьянин
Мать - Волкова Феодосия Тимофеева
Воспр. - Матрона Владимирова, крестьянка-солдатка
Воспр. - Федин Петр Тимофеев, крестьянин
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Источник
Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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