Тютина Дарья Лаврентиева
Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
- ФИО
- Тютина Дарья Лаврентиева
- Тип записи
- о рождении
- Номер в справочнике
- 238-р
- Роль персоны
- Воспр.
- Дата события
- 17.02.1900
- Приход
- Успенская церковь
- Губерния прихода
- Калужская губерния
- Уезд прихода
- Лихвинский уезд
- Место прихода
- с.Ханино
- Статус персоны
- крестьянка
- Дата крещения
- 18.02.1900
- Священнослужители
- Священник Иоанн Одигитриевский , Диакон Алексей Ростиславов , Псаломщик Михаил Соколов
- Архивный код
- ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3313
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 9 муж
Урожд. - Котков Иоанн Тимофеевич
Отец - Котков Тимофей Федоров, крестьянин
Мать - Коткова Наталья Исидорова
Воспр. - Трошин (Болаболкин) Захар Савельев, крестьянин
Воспр. - Тютина Дарья Лаврентиева, крестьянка
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- Индексация данных проведена Анной Дмитриевой
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