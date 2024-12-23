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Баранов Иоанн Емельянович

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Баранов Иоанн Емельянович
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
237-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
16.02.1900
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Нас. Пункт приписки
с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Дата крещения
17.02.1900
Священнослужители
Священник Иоанн Одигитриевский , Диакон Алексей Ростиславов , Псаломщик Михаил Соколов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3313
Полная запись МК
Счёт родившихся: 8 муж
Урожд. - Баранов Иоанн Емельянович
Отец - Баранов Емелиан Емелианов, крестьянин
Мать - Баранова Фекла Андриева
Воспр. - Мефодина Параскева Прокофьева, крестьянка
Воспр. - Червяков Савва Прокофьев, крестьянин-солдат
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Источник
Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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