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Феодорова Евдокия Борисовна

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Феодорова Евдокия Борисовна
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
235-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
12.02.1900
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Нас. Пункт приписки
д. Красотынка, Борская вол., Калужский у., Калужская губ.
Дата крещения
14.02.1900
Священнослужители
Священник Иоанн Одигитриевский , Диакон Алексей Ростиславов , Псаломщик Михаил Соколов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3313
Полная запись МК
Счёт родившихся: 15 жен
Урожд. - Феодорова Евдокия Борисовна
Отец - Феодоров Борис Алекс…, крестьянин
Мать - Феодорова Пелагия Алексиева
Воспр. - Белова Ксения Егорова, крестьянка девица
Воспр. - Козлов Поликарп Феоктистов, крестьянин
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Источник
Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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