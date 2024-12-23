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Тютина Евдокия Васильевна

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Тютина Евдокия Васильевна
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
233-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
10.02.1900
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Нас. Пункт приписки
д. Лисовая, Лихвинский у., Калужская губ.
Дата крещения
11.02.1900
Священнослужители
Священник Иоанн Одигитриевский , Диакон Алексей Ростиславов , Псаломщик Михаил Соколов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3313
Полная запись МК
Счёт родившихся: 13 жен
Урожд. - Тютина Евдокия Васильевна
Отец - Тютин Василий Леонов, крестьянин
Мать - Тютина Марина Иванова
Воспр. - Козлова Анна Яковлева, солдатская жена
Воспр. - Солохин Антон Иванов, крестьянин
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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