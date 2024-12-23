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Кузина Наталья Феофилентова

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Кузина Наталья Феофилентова
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
230-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
06.02.1900
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
крестьянка девица
Дата крещения
06.02.1900
Священнослужители
Священник Иоанн Одигитриевский , Диакон Алексей Ростиславов , Псаломщик Михаил Соколов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3313
Полная запись МК
Счёт родившихся: 11 жен
Урожд. - Гаврикова Евдокия Тимофеевна
Отец - Гавриков Тимофей Иванов, крестьянин
Мать - Гаврикова Матрона Филиппова
Воспр. - Гавриков Самуил Семенов, крестьянин
Воспр. - Кузина Наталья Феофилентова, крестьянка девица
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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