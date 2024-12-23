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Дремина Анна Федоровна

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Дремина Анна Федоровна
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
228-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
02.02.1900
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Нас. Пункт приписки
д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Дата крещения
04.02.1900
Священнослужители
Священник Иоанн Одигитриевский , Диакон Алексей Ростиславов , Псаломщик Михаил Соколов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3313
Полная запись МК
Счёт родившихся: 9 жен
Урожд. - Дремина Анна Федоровна
Отец - Дремин Феодор Евдокимов, крестьянин
Мать - Дремина Домна Петрова
Воспр. - Абрамова Акилина Алексеева, крестьянка
Воспр. - Якушин Митрофан Иванов, крестьянин
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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