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Дьячков Алексей Иванов

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Дьячков Алексей Иванов
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
222-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
15.01.1900
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
мещанин г.Одоев
Нас. Пункт приписки
г. Одоев, Тульская губ.
Дата крещения
15.01.1900
Священнослужители
Священник Иоанн Одигитриевский , Псаломщик Михаил Соколов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3313
Полная запись МК
Счёт родившихся: 6 жен
Урожд. - Третьякова Мария Александровна
Отец - Третьяков Александр Михайлов, мещанин г.Лихвин (г. Лихвин, Калужская губ. )
Мать - Третьякова Елизавета Иванова
Воспр. - Дьячков Алексей Иванов, мещанин г.Одоев (г. Одоев, Тульская губ. )
Воспр. - Наумова Марья Михайлова, крестьянка
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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