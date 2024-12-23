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Третьякова Елизавета Иванова

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Третьякова Елизавета Иванова
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
222-р
Роль персоны
Мать
Дата события
15.01.1900
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Дата крещения
15.01.1900
Священнослужители
Священник Иоанн Одигитриевский , Псаломщик Михаил Соколов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3313
Полная запись МК
Счёт родившихся: 6 жен
Урожд. - Третьякова Мария Александровна
Отец - Третьяков Александр Михайлов, мещанин г.Лихвин (г. Лихвин, Калужская губ. )
Мать - Третьякова Елизавета Иванова
Воспр. - Дьячков Алексей Иванов, мещанин г.Одоев (г. Одоев, Тульская губ. )
Воспр. - Наумова Марья Михайлова, крестьянка
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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