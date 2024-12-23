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Смирнов Иван Димитриев

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Смирнов Иван Димитриев
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
217-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
04.01.1900
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
псаломщик
Дата крещения
05.01.1900
Священнослужители
Священник Иоанн Одигитриевский , Диакон Алексей Ростиславов , Псаломщик Михаил Соколов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3313
Полная запись МК
Счёт родившихся: 1 муж
Урожд. - Клейменов Михаил Николаевич
Отец - Клейменов Николай Афанасьев, мещанин г.Одоев (г. Одоев, Тульская губ. )
Мать - Клейменова Александра Егорова
Воспр. - Клейменова Анна Афанасьева, дочь Одоевского мещанина девица (г. Одоев, Тульская губ. )
Воспр. - Смирнов Иван Димитриев, псаломщик
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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