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Клейменов Николай Афанасьев

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Клейменов Николай Афанасьев
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
217-р
Роль персоны
Отец
Дата события
04.01.1900
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
мещанин г.Одоев
Нас. Пункт приписки
г. Одоев, Тульская губ.
Дата крещения
05.01.1900
Священнослужители
Священник Иоанн Одигитриевский , Диакон Алексей Ростиславов , Псаломщик Михаил Соколов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3313
Полная запись МК
Счёт родившихся: 1 муж
Урожд. - Клейменов Михаил Николаевич
Отец - Клейменов Николай Афанасьев, мещанин г.Одоев (г. Одоев, Тульская губ. )
Мать - Клейменова Александра Егорова
Воспр. - Клейменова Анна Афанасьева, дочь Одоевского мещанина девица (г. Одоев, Тульская губ. )
Воспр. - Смирнов Иван Димитриев, псаломщик
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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