Гудков Василий Максимов
Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
- ФИО
- Гудков Василий Максимов
- Тип записи
- о рождении
- Номер в справочнике
- 215-р
- Роль персоны
- Воспр.
- Дата события
- 26.12.1899
- Приход
- Успенская церковь
- Губерния прихода
- Калужская губерния
- Уезд прихода
- Лихвинский уезд
- Место прихода
- с.Ханино
- Статус персоны
- Тульский купец
- Нас. Пункт приписки
- г. Тула, Тульская губ.
- Дата крещения
- 01.01.1900
- Священнослужители
- Священник Иоанн Одигитриевский , Диакон Алексей Ростиславов , Псаломщик Михаил Соколов
- Архивный код
- ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3313
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 2 жен
Урожд. - Денисова Валентина Николаевна
Отец - Денисов Николай Николаев, Г. Пристав 2 ст Лихвинского уезда
Мать - Денисова Надежда Михайлова
Воспр. - Гудков Василий Максимов, Тульский купец (г. Тула, Тульская губ. )
Воспр. - Денисова Анна Николаева, дочь-девица пристава Денисова (с-цо Денисово, Квязищевская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
- Показать всех упомянутых в записи
- Перейти
- Источник
- Индексация данных проведена Анной Дмитриевой
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.