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Гудков Василий Максимов

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Гудков Василий Максимов
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
215-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
26.12.1899
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
Тульский купец
Нас. Пункт приписки
г. Тула, Тульская губ.
Дата крещения
01.01.1900
Священнослужители
Священник Иоанн Одигитриевский , Диакон Алексей Ростиславов , Псаломщик Михаил Соколов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3313
Полная запись МК
Счёт родившихся: 2 жен
Урожд. - Денисова Валентина Николаевна
Отец - Денисов Николай Николаев, Г. Пристав 2 ст Лихвинского уезда
Мать - Денисова Надежда Михайлова
Воспр. - Гудков Василий Максимов, Тульский купец (г. Тула, Тульская губ. )
Воспр. - Денисова Анна Николаева, дочь-девица пристава Денисова (с-цо Денисово, Квязищевская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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