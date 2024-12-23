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Денисова Валентина Николаевна

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Денисова Валентина Николаевна
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
215-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
26.12.1899
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Дата крещения
01.01.1900
Священнослужители
Священник Иоанн Одигитриевский , Диакон Алексей Ростиславов , Псаломщик Михаил Соколов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3313
Полная запись МК
Счёт родившихся: 2 жен
Урожд. - Денисова Валентина Николаевна
Отец - Денисов Николай Николаев, Г. Пристав 2 ст Лихвинского уезда
Мать - Денисова Надежда Михайлова
Воспр. - Гудков Василий Максимов, Тульский купец (г. Тула, Тульская губ. )
Воспр. - Денисова Анна Николаева, дочь-девица пристава Денисова (с-цо Денисово, Квязищевская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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