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Давыдов Василий Федоров

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Давыдов Василий Федоров
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
211-р
Роль персоны
Отец
Дата события
19.12.1899
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
крестьянин
Дата крещения
20.12.1899
Священнослужители
Священник Иоанн Одигитриевский , Псаломщик Михаил Соколов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3309
Полная запись МК
Счёт родившихся: 60 муж
Урожд. - Давыдов Евфимий Васильевич
Отец - Давыдов Василий Федоров, крестьянин
Мать - Давыдова Елена Евфимиева
Воспр. - Бахмутова Агрипина Конова, крестьянка
Воспр. - Халимонов Федор Евфимиев, крестьянин
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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