Петрухин Ермилл Космин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПетрухин Ермилл Космин

Петрухин Ермилл Космин

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Петрухин Ермилл Космин
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
210-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
13.12.1899
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
крестьянин-ратник
Дата крещения
16.12.1899
Священнослужители
За отсутствием приходского священика села Погоста священник Павел Чижов , Диакон Алексей Ростиславов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3309
Полная запись МК
Счёт родившихся: 59 муж
Урожд. - Щепочкин Петр Иванович
Отец - Щепочкин Иван Космин, крестьянин
Мать - Щепочкина Мелания Феофилактова
Воспр. - Бобкова Дарья Семенова, крестьянка
Воспр. - Петрухин Ермилл Космин, крестьянин-ратник
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.