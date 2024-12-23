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Щепочкина Мелания Феофилактова

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Щепочкина Мелания Феофилактова
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
210-р
Роль персоны
Мать
Дата события
13.12.1899
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Дата крещения
16.12.1899
Священнослужители
За отсутствием приходского священика села Погоста священник Павел Чижов , Диакон Алексей Ростиславов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3309
Полная запись МК
Счёт родившихся: 59 муж
Урожд. - Щепочкин Петр Иванович
Отец - Щепочкин Иван Космин, крестьянин
Мать - Щепочкина Мелания Феофилактова
Воспр. - Бобкова Дарья Семенова, крестьянка
Воспр. - Петрухин Ермилл Космин, крестьянин-ратник
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Источник
Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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