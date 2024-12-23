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Щепочкин Петр Иванович

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Щепочкин Петр Иванович
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
210-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
13.12.1899
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Нас. Пункт приписки
с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Дата крещения
16.12.1899
Священнослужители
За отсутствием приходского священика села Погоста священник Павел Чижов , Диакон Алексей Ростиславов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3309
Полная запись МК
Счёт родившихся: 59 муж
Урожд. - Щепочкин Петр Иванович
Отец - Щепочкин Иван Космин, крестьянин
Мать - Щепочкина Мелания Феофилактова
Воспр. - Бобкова Дарья Семенова, крестьянка
Воспр. - Петрухин Ермилл Космин, крестьянин-ратник
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Источник
Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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