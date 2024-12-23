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Степаничев Тимофей Иванов

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Степаничев Тимофей Иванов
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
207-р
Роль персоны
Отец
Дата события
14.12.1899
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
крестьянин
Дата крещения
14.12.1899
Священнослужители
За отсутствием приходского священика села Погоста священник Павел Чижов , Диакон Алексей Ростиславов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3309
Полная запись МК
Счёт родившихся: 52 жен
Урожд. - Степаничева Анастасия Тимофеевна
Отец - Степаничев Тимофей Иванов, крестьянин
Мать - Степаничева Анна Яковлева
Воспр. - Гремякова Ксения Иванова, крестьянка
Воспр. - Сапожников Федор Степанов, крестьянин
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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