Козлова Варвара Федорова
Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
- ФИО
- Козлова Варвара Федорова
- Тип записи
- о рождении
- Номер в справочнике
- 206-р
- Роль персоны
- Мать
- Дата события
- 01.12.1899
- Приход
- Успенская церковь
- Губерния прихода
- Калужская губерния
- Уезд прихода
- Лихвинский уезд
- Место прихода
- с.Ханино
- Дата крещения
- 13.12.1899
- Священнослужители
- За отсутствием приходского священика села Погоста священник Павел Чижов , Диакон Алексей Ростиславов
- Архивный код
- ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3309
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 58 муж
Урожд. - Козлов Николай Поликарпович
Отец - Козлов Поликарп Феоктистов, крестьянин
Мать - Козлова Варвара Федорова
Воспр. - Богданов Николай Алексеев, мещанин г.Лихвин (г. Лихвин, Калужская губ. )
Воспр. - Сорокина Параскева Федорова, мещанка г.Москва (г. Москва, Московская губ. )
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- Индексация данных проведена Анной Дмитриевой
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