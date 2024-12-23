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Щепочкина Наталья Стефанова

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Щепочкина Наталья Стефанова
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
196-р
Роль персоны
Мать
Дата события
10.11.1899
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Дата крещения
11.11.1899
Священнослужители
Священник Иоанн Одигитриевский , Диакон Алексей Ростиславов , Псаломщик Михаил Соколов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3309
Полная запись МК
Счёт родившихся: 48 жен
Урожд. - Щепочкина Екатерина Матвеевна
Отец - Щепочкин Матвей Феодоров, крестьянин
Мать - Щепочкина Наталья Стефанова
Воспр. - Бургасова Анастасия Космина, крестьянка
Воспр. - Котков Адриан Ананиев, крестьянин
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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