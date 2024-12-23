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Олеров Иван Михайлов

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Олеров Иван Михайлов
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
187-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
22.10.1899
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
начальник ханинского почтового отделения
Дата крещения
23.10.1899
Священнослужители
Священник Иоанн Одигитриевский , Псаломщик Михаил Соколов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3309
Полная запись МК
Счёт родившихся: 44 жен
Урожд. - Тютина Параскева Алексеевна
Отец - Тютин Алексей Леонтиев, крестьянин
Мать - Тютина Дарья Лаврентиева
Воспр. - Олеров Иван Михайлов, начальник ханинского почтового отделения
Воспр. - Федина Гликерия Кириллова, крестьянка
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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