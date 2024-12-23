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Бахмутова Агрипина Кононова

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Бахмутова Агрипина Кононова
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
186-р
Роль персоны
Мать
Дата события
21.10.1899
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Дата крещения
22.10.1899
Священнослужители
Священник Иоанн Одигитриевский , Псаломщик Михаил Соколов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3309
Полная запись МК
Счёт родившихся: 46 муж
Урожд. - Бахмутов Стефан Федорович
Отец - Бахмутов Федор Кириллов, крестьянин
Мать - Бахмутова Агрипина Кононова
Воспр. - Мефодина Марфа Михайлова, крестьянка
Воспр. - Серегин Яков Киров, крестьянин
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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