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Жукова Феодосья Иванова

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Жукова Феодосья Иванова
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
177-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
13.09.1899
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
крестьянка, д.Колонтаево
Нас. Пункт приписки
д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Дата крещения
15.09.1899
Священнослужители
Священник Иоанн Одигитриевский , Диакон Алексей Ростиславов , Псаломщик Михаил Соколов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3309
Полная запись МК
Счёт родившихся: 36 жен
Урожд. - Церковникова Надежда Дементиевна
Отец - Церковников Дометий Антонов, крестьянин
Мать - Церковникова Евдокия Максимова
Воспр. - Алешин Яков Иванов, крестьянин, с-ца Богданово (с-цо Богданово, Лихвинский у., Калужская губ. )
Воспр. - Жукова Феодосья Иванова, крестьянка, д.Колонтаево (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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