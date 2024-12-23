Церковникова Евдокия Максимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЦерковникова Евдокия Максимова

Церковникова Евдокия Максимова

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Церковникова Евдокия Максимова
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
177-р
Роль персоны
Мать
Дата события
13.09.1899
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Дата крещения
15.09.1899
Священнослужители
Священник Иоанн Одигитриевский , Диакон Алексей Ростиславов , Псаломщик Михаил Соколов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3309
Полная запись МК
Счёт родившихся: 36 жен
Урожд. - Церковникова Надежда Дементиевна
Отец - Церковников Дометий Антонов, крестьянин
Мать - Церковникова Евдокия Максимова
Воспр. - Алешин Яков Иванов, крестьянин, с-ца Богданово (с-цо Богданово, Лихвинский у., Калужская губ. )
Воспр. - Жукова Феодосья Иванова, крестьянка, д.Колонтаево (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.