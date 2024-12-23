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Воронкин Михаил Данилович

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Воронкин Михаил Данилович
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
176-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
12.09.1899
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Нас. Пункт приписки
с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Дата крещения
14.09.1899
Священнослужители
Священник Иоанн Одигитриевский , Диакон Алексей Ростиславов , Псаломщик Михаил Соколов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3309
Полная запись МК
Счёт родившихся: 44 муж
Урожд. - Воронкин Михаил Данилович
Отец - Воронкин Даниил Диомидов, крестьянин
Мать - Воронкина Акилина Петрова
Воспр. - Маленичев Иван Никифоров, крестьянин
Воспр. - Осина Параскева Кодратова, крестьянка
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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