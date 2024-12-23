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Косов Адриан Михайлович

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Косов Адриан Михайлович
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
173-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
17.04.1899
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Нас. Пункт приписки
д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Дата крещения
18.04.1899
Священнослужители
Священник Иоанн Одигитриевский , Диакон Алексей Ростиславов , Псаломщик Михаил Соколов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3309
Полная запись МК
Счёт родившихся: 41 муж
Урожд. - Косов Адриан Михайлович
Отец - Косов Михаил Филиппов, крестьянин
Мать - Косова Александра Иванова
Воспр. - Воробьев Сергей Семенов, крестьянин
Воспр. - Червякова Настасья Корнева, крестьянка
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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