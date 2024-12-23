Тютин Василий Леонтиев
Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
- ФИО
- Тютин Василий Леонтиев
- Тип записи
- о рождении
- Номер в справочнике
- 165-р
- Роль персоны
- Воспр.
- Дата события
- 24.07.1899
- Приход
- Успенская церковь
- Губерния прихода
- Калужская губерния
- Уезд прихода
- Лихвинский уезд
- Место прихода
- с.Ханино
- Статус персоны
- крестьянин
- Дата крещения
- 24.07.1899
- Священнослужители
- Священник Иоанн Одигитриевский , Диакон Алексей Ростиславов , Псаломщик Михаил Соколов
- Архивный код
- ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3309
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 35 муж
Урожд. - Волков Евдоким Спиридонович
Отец - Волков Спиридон Павлов, крестьянин
Мать - Волкова Матрона Владимирова
Воспр. - Серегина Матрона Егорова, крестьянка
Воспр. - Тютин Василий Леонтиев, крестьянин
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- Индексация данных проведена Анной Дмитриевой
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