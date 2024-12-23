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Никольская Анастасия Борисова

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Никольская Анастасия Борисова
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
163-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
16.07.1899
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
жена псаломщика с.Макарова
Нас. Пункт приписки
с. Макарово, Лихвинский у., Калужская губ.
Дата крещения
17.07.1899
Священнослужители
Священник Иоанн Одигитриевский , Диакон Алексей Ростиславов , Псаломщик Михаил Соколов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3309
Полная запись МК
Счёт родившихся: 33 жен
Урожд. - Рытова Мария Федоровна
Отец - Рытов Федор Павлов, запасной солдат-крестьянин
Мать - Рытова Евдокия Иванова
Воспр. - Денисов Егор Димитриев, крестьянин
Воспр. - Никольская Анастасия Борисова, жена псаломщика с.Макарова (с. Макарово, Лихвинский у., Калужская губ. )
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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