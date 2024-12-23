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Подкопаева Софья Петрова

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Подкопаева Софья Петрова
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
160-р
Роль персоны
Мать
Дата события
19.06.1899
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Дата крещения
27.06.1899
Священнослужители
Священник Иоанн Одигитриевский , Диакон Алексей Ростиславов , Псаломщик Михаил Соколов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3309
Полная запись МК
Счёт родившихся: 31 жен
Урожд. - Подкопаева Надежда Александровна
Отец - Подкопаев Александр Васильев, лихвинский земский врач коллежский асессор (г. Лихвин, Калужская губ. )
Мать - Подкопаева Софья Петрова
Воспр. - Кологривов Виктор Николаев, старший врач по Петербургско-Варшавской ж. дороге потомственный дворянин
Воспр. - Сомова Мария Евгениева, подпоручица вдова
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Источник
Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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