Подкопаев Александр Васильев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПодкопаев Александр Васильев

Подкопаев Александр Васильев

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Подкопаев Александр Васильев
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
160-р
Роль персоны
Отец
Дата события
19.06.1899
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
лихвинский земский врач коллежский асессор
Нас. Пункт приписки
г. Лихвин, Калужская губ.
Дата крещения
27.06.1899
Священнослужители
Священник Иоанн Одигитриевский , Диакон Алексей Ростиславов , Псаломщик Михаил Соколов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3309
Полная запись МК
Счёт родившихся: 31 жен
Урожд. - Подкопаева Надежда Александровна
Отец - Подкопаев Александр Васильев, лихвинский земский врач коллежский асессор (г. Лихвин, Калужская губ. )
Мать - Подкопаева Софья Петрова
Воспр. - Кологривов Виктор Николаев, старший врач по Петербургско-Варшавской ж. дороге потомственный дворянин
Воспр. - Сомова Мария Евгениева, подпоручица вдова
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.