Подкопаева Надежда Александровна
Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
- ФИО
- Подкопаева Надежда Александровна
- Пол
- Ж
- Тип записи
- о рождении
- Номер в справочнике
- 160-р
- Роль персоны
- Урожд.
- Дата события
- 19.06.1899
- Приход
- Успенская церковь
- Губерния прихода
- Калужская губерния
- Уезд прихода
- Лихвинский уезд
- Место прихода
- с.Ханино
- Дата крещения
- 27.06.1899
- Священнослужители
- Священник Иоанн Одигитриевский , Диакон Алексей Ростиславов , Псаломщик Михаил Соколов
- Архивный код
- ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3309
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 31 жен
Урожд. - Подкопаева Надежда Александровна
Отец - Подкопаев Александр Васильев, лихвинский земский врач коллежский асессор (г. Лихвин, Калужская губ. )
Мать - Подкопаева Софья Петрова
Воспр. - Кологривов Виктор Николаев, старший врач по Петербургско-Варшавской ж. дороге потомственный дворянин
Воспр. - Сомова Мария Евгениева, подпоручица вдова
- Примечание / Дополнительно
- 27.10.1917 дана справка №2455
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- Индексация данных проведена Анной Дмитриевой
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