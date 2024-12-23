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Соколов Василий Иванов

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Соколов Василий Иванов
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
159-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
25.06.1899
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
заштатный псаломщик с.Ханино
Нас. Пункт приписки
д. Рублено, Одоевский у., Тульская губ.
Дата крещения
26.06.1899
Священнослужители
Священник Иоанн Одигитриевский , Диакон Алексей Ростиславов , Псаломщик Михаил Соколов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3309
Полная запись МК
Счёт родившихся: 32 муж
Урожд. - Жуков Андрей Максимович
Отец - Жуков Максим Федоров, крестьянин
Мать - Жукова Вера Алексеева
Воспр. - Горюнова Агафия Никитина, крестьянка
Воспр. - Соколов Василий Иванов, заштатный псаломщик с.Ханино (д. Рублено, Одоевский у., Тульская губ. )
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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