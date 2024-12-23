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Жукова Вера Алексеева

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Жукова Вера Алексеева
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
159-р
Роль персоны
Мать
Дата события
25.06.1899
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Дата крещения
26.06.1899
Священнослужители
Священник Иоанн Одигитриевский , Диакон Алексей Ростиславов , Псаломщик Михаил Соколов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3309
Полная запись МК
Счёт родившихся: 32 муж
Урожд. - Жуков Андрей Максимович
Отец - Жуков Максим Федоров, крестьянин
Мать - Жукова Вера Алексеева
Воспр. - Горюнова Агафия Никитина, крестьянка
Воспр. - Соколов Василий Иванов, заштатный псаломщик с.Ханино (д. Рублено, Одоевский у., Тульская губ. )
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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