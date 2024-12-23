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Сахарова Пелагея Васильева

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Сахарова Пелагея Васильева
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
158-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
03.06.1899
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
жена мещанина г.Одоев
Нас. Пункт приписки
г. Одоев, Тульская губ.
Дата крещения
24.06.1899
Священнослужители
Священник Иоанн Одигитриевский , Диакон Алексей Ростиславов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3309
Полная запись МК
Счёт родившихся: 30 жен
Урожд. - Соколова Мария Михайловна
Отец - Соколов Михаил Николаев, псаломщик
Мать - Соколова Анна Васильева
Воспр. - Кружков Николай Петров, диакон с.Полошева (с. Полошево, Лихвинский у., Калужская губ. )
Воспр. - Сахарова Пелагея Васильева, жена мещанина г.Одоев (г. Одоев, Тульская губ. )
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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