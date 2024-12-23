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Соколова Анна Васильева

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Соколова Анна Васильева
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
158-р
Роль персоны
Мать
Дата события
03.06.1899
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Дата крещения
24.06.1899
Священнослужители
Священник Иоанн Одигитриевский , Диакон Алексей Ростиславов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3309
Полная запись МК
Счёт родившихся: 30 жен
Урожд. - Соколова Мария Михайловна
Отец - Соколов Михаил Николаев, псаломщик
Мать - Соколова Анна Васильева
Воспр. - Кружков Николай Петров, диакон с.Полошева (с. Полошево, Лихвинский у., Калужская губ. )
Воспр. - Сахарова Пелагея Васильева, жена мещанина г.Одоев (г. Одоев, Тульская губ. )
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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