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Воробьева Анна Ермолаева

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Воробьева Анна Ермолаева
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
156-р
Роль персоны
Мать
Дата события
20.06.1899
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Дата крещения
21.06.1899
Священнослужители
Священник Иоанн Одигитриевский , Диакон Алексей Ростиславов , Псаломщик Михаил Соколов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3309
Полная запись МК
Счёт родившихся: 30 муж
Урожд. - Воробьев Петр Сергеевич
Отец - Воробьев Сергей Семенов, крестьянин
Мать - Воробьева Анна Ермолаева
Воспр. - Маланьина Ксения Иванова, крестьянка
Воспр. - Пушкарев Павел Иванов, крестьянин
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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