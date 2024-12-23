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Давыдова Агриппина Платоновна

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Давыдова Агриппина Платоновна
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
153-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
15.06.1899
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Нас. Пункт приписки
с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Дата крещения
15.06.1899
Священнослужители
Священник Иоанн Одигитриевский , Диакон Алексей Ростиславов , Псаломщик Михаил Соколов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3309
Полная запись МК
Счёт родившихся: 29 жен
Урожд. - Давыдова Агриппина Платоновна
Отец - Давыдов Платон Яковлев, крестьянин
Мать - Давыдова Татьяна Григорьева
Воспр. - Горюнов Сергей Семенов, крестьянин
Воспр. - Киреева Анисия Ефимова, крестьянка
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Источник
Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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