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Косова Александра Иванова

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Косова Александра Иванова
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
152-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
06.06.1899
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
крестьянка
Дата крещения
06.06.1899
Священнослужители
Приходской , Диакон Алексей Ростиславов кратким крещением, а один младенец рожден мертвым
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3309
Полная запись МК
Счёт родившихся: 28 жен
Урожд. - Кирюшкина Акилина Егоровна
Отец - Кирюшкин Егор Яковлев, крестьянин
Мать - Кирюшкина Марфа Стефанова
Воспр. - Косова Александра Иванова, крестьянка
Воспр. - Маланьин Семен Стефанов, крестьянин
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Источник
Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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