Кирюшкина Акилина Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКирюшкина Акилина Егоровна

Кирюшкина Акилина Егоровна

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Кирюшкина Акилина Егоровна
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
152-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
06.06.1899
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Нас. Пункт приписки
д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Дата крещения
06.06.1899
Священнослужители
Приходской , Диакон Алексей Ростиславов кратким крещением, а один младенец рожден мертвым
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3309
Полная запись МК
Счёт родившихся: 28 жен
Урожд. - Кирюшкина Акилина Егоровна
Отец - Кирюшкин Егор Яковлев, крестьянин
Мать - Кирюшкина Марфа Стефанова
Воспр. - Косова Александра Иванова, крестьянка
Воспр. - Маланьин Семен Стефанов, крестьянин
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.