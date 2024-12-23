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Филиппов Артемий Кириллов

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Филиппов Артемий Кириллов
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
151-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
06.06.1899
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
крестьянин
Дата крещения
06.06.1899
Священнослужители
Священник Иоанн Одигитриевский , Псаломщик Михаил Соколов, а один младенец крещен бабкой
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3309
Полная запись МК
Счёт родившихся: 27 жен
Урожд. - Давыдова Евдокия Ивановна
Отец - Давыдов Иван Никитин, крестьянин
Мать - Давыдова Евдокия Филиппова
Воспр. - Киреева Мария Прохорова, крестьянка
Воспр. - Филиппов Артемий Кириллов, крестьянин
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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